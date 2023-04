Roma-Udinese, probabili formazioni: Mourinho sfida Sottil. Chance Belotti, out Dybala

Le probabili formazioni del match tra Roma e Udinese

di Anthony Massaro

Quasi tutto pronto per Roma-Udinese. Il match - valido per la 30a giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 20.45 nella suggestiva cornice dello stadio Olimpico.

COME ARRIVA LA ROMA La formazione di José Mourinho è terza in classifica a quota 53 punti, con 2 lunghezze di distacco dall'Inter quinta. Inoltre la squadra capitolina ha il settimo attacco del torneo con soli 39 gol segnati, e la quarta miglior difesa con 26 centri concessi agli avversari. Dati che specificano una certa propensione difensiva da parte della squadra dello 'Special One'. Nonostante ciò, la Roma è comunque in linea con i suoi obiettivi stagionali, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Un cammino positivo sul piano squisitamente numerico, quello in campionato, che ha visto i giallorossi perdere in otto occasioni, pareggiare cinque volte e vincere per le restanti sedici sfide. Per quanto concerne le altre competizioni: in Europa League il club dei patron Friedkin è ai quarti di finale della seconda competizione europea, ed ha già disputato l'andata contro il Feyenoord, vinta 1-0 proprio da quest'ultimi. Passando alla Coppa Italia, Pellegrini e compagni sono stati eliminati dalla sorpresa Cremonese ai quarti.

Il percorso della Roma in questo biennio ha uno stile ben preciso, con il quale ha raggiunto i suoi risultati, tra cui una Conference League lo scorso anno. Mourinho ha trasformato il club giallorosso in vigoroso, ordinato e quasi perfetto nell'esecuzione della fase di non possesso. Baricentro basso, squadra cortissima e capace di produrre un'esasperante densità nella propria metà campo. Brava a raddoppiare sistematicamente, aggressiva e gladiatoria in marcatura sull'uomo, maniacale nella copertura degli spazi, abile sui palloni aerei, in virtù della mole imponente di diversi suoi effettivi. Contenimento e ripartenze fulminee, fedele specchio della concezione pragmatica del suo allenatore.

In vista del match contro l'Udinese, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico ex Real Madrid. Davanti a Rui Patricio, Mancini, Smalling e Ibanez comporranno la linea difensiva. Celik e Zalewski agiranno da esterni alti; Cristante schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Wijnaldum e Pellegrini intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, con ogni probabilità spazio ancora una volta alla coppia El Shaarawy-Belotti, con Solbakken pronto a subentrare a partita in corso

COME ARRIVA L'UDINESE L'Udinese di quest'anno è stato una piacevole sorpresa tecnica e progettuale. Con Andrea Sottil al primo anno di Serie A, i punti raccolti dai friulani quest'anno sono 39. Piazzati al decimo posto, Pereyra e compagni oggi distano cinque lunghezze dal piazzamento in Conference League, oggi occupato dalla Juventus (vittima di penalizzazione). Dunque, a nove giornate dal termine la compagine bianconera ha possibilità concrete di tornare in careggiata in ottica Europa. Al netto di un organico molto sottovalutato, ma dal potenziale enorme.

Classifica a parte, la formazione bianconera ha un'identità ben precisa, instillata fin da subito dal proprio allenatore. Costruzione da dietro, sincronismi ben precisi in fase di sviluppo della manovra e ricerca continua della profondità, le principali caratteristiche del gioco dell'Udinese. La squadra del mister ex Ascoli inoltre, è tra le più fisiche ed aggressive del campionato. Affrontarle non è facile per nessuno. Indimenticabile il match d'andata contro la Roma, nel quale le 'zebrette' vinsero per 4-0, non lasciando mai respiro alla formazione capitolina.

In vista del match contro i giallorossi, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Sottil. Davanti a Silvestri, Becao, Bijol e Perez comporranno la linea difensiva. Ehzibue e Udogie agiranno da esterni alti; Walace schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Pereyra e Lovric intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, con ogni probabilità spazio ancora una volta alla coppia Success-Beto, con Thauvin pronto a subentrare a partita in corso

PROBABILI FORMAZIONI — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Matic, Tahirovic, Camara, Volpato, Abraham, Solbakken.

Indisponibili: Darboe, Dibala, Karsdorp.

Squalificati. nessuno. Diffidati: Matic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehzibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Zeegelar, Buta, Guessand, Samardzic, Arslan, Pafundi, Semedo, Thauvin, Nestorovski.

Indisponibili: Ebosse, Deulofeu.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Lovric, Udogie.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

Assistenti: Prenna e Del Giudici.

Quarto uomo: Perenzoni.

Var: Maresca. Avar: Muto

DOVE VEDERE IL MATCH — La partita Roma-Udinese si gioca alle 20.45 allo Stadio Olimpico e sarà trasmessa in tv e streaming da DAZN.