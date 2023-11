Roma-Udinese, Mourinho: “Vinto con qualità. Tifosi splendidi, esultato per terzo gol”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida vinta contro l'Udinese

Termina il match domenicale delle ore 18 tra Roma e Udinese. 3-1 il risultato finale. Al termine della sfida José Mourinho ha parlato. Di seguito le dichiarazioni:

SECONDO TEMPO - “Si, è colpa nostra. Non abbiamo chiuso la partita e abbiamo aperto la porta. Per fortuna e per merito nostro abbiamo reagito bene. La panchina era buona, c’erano giocatori che potevano aiutare ed è andata bene. Sembra che ci piace attaccare la porta sotto la nostra curva, sembra che vogliamo battere i record di gol negli ultimi minuti però qualche volta si perdono punti in partite di questo tipo”.

ESULTANZA - “Ho esultato per un gol che ha chiuso la partita. Con i cambi abbiamo perso un po’ in difesa, anche al minuto 85 la nostra organizzazione difensiva non mi dava grande sicurezza. Il terzo gol ha chiuso la partita, mi sono rilassato. L’esultanza con il raccattapalle? Per fortuna era un bambino e non un poliziotto o una donna (ride, ndr), perché era il primo che ho visto davanti a me”.

POSSESSO - “C’era una cosa sulla quale abbiamo lavorato: a palla persa è dura giocare contro l’Udinese. Quello che mi dispiace del primo tempo è che si sentiva la fragilità dell’avversario e proprio lì dovevamo chiuderla”.

LUKAKU, DYBALA, AZMOUN INSIEME DALL'INIZIO - “Sarebbe un pochino sbilanciata, solo perché la natura di Paulo e Azmoun non è una natura di grande disciplina e organizzazione difensiva. Azmoun è un profilo di giocatore che amo, però gli manca qualcosina ancora per essere un giocatore di Mourinho in fase di transzione difensiva. Ha una qualità pazzesca, avevo anche Aouar e Belotti come scelte. Oggi avevo una buona panchina”.

PROSPETTIVA - “Non ho grande fiducia nel nostro stato permanente, abbiamo alti e bassi. Delle volte sono sorpreso in negativo. Se Renato e Smalling tornano, andremo con tutti”.

GAGN BANDITI - “Di solito nasci bandito, non lo diventi. Io lo sono nato bandito del calcio, cerco di influenzare e vedremo se riuscirò a farlo”.

Mourinho in conferenza stampa (a cura dell’inviato all’Olimpico Marco Rossi Mercanti)

USATO QUALITA' - “È la chiave positiva, poi la chiave negativa è che hai il controllo della partita, devi approfittare della difficoltà dell’avversario dopo il primo gol ma non l’abbiamo fatto e l’Udinese è rientrata in partita. I friulani sono forti quando perdi i palloni, nel primo tempo non abbiamo perso molti palloni, i quinti hanno fatto bene. È mancata quell’ambizione, per fortuna poi nella ripresa abbiamo avuto una grandissima reazione, la panchina era ricca di soluzione. Tante volte piango perché non ho soluzioni, oggi devo dire panchina ricca. Ho fatto dei cambi, la squadra ha risposto molto bene. Nel secondo gol c’è tanta qualità, ma anche poca organizzazione. Dico sempre che il calcio caotico crea problemi all’avversario, ma anche a livello tecnico. Abbiamo fatto i cambi e trovato stabilità per 10’, vittoria importante che se non la prendiamo sarebbe stato molto frustrante, per noi è fondamentale perché squadre vicino a noi hanno perso punti e se non sbaglio l’Italia sta pure vincendo la Coppa Davis, complimenti”.

PELLEGRINI - “Mi dispiace che Kristensen e Azmoun non possano giocare in Europa League, in queste gare puoi anche provare cose diverse. Per Azmoun non c’è tanto spazio per giocare titolare quando hai Dybala e Lukaku è dura. Oggi ho avuto tante soluzioni, l’unica debolezza era dietro perché siamo pochi ma quando siamo tutti possiamo fare quello che abbiamo fatto oggi, mi sono sentito confortante nella difficoltà”.

PERCHE' UN MATCH NON SI CHIUDE PRIMA - “Siamo noi con le nostre qualità e i nostri difetti. Magari abbiamo il coraggio, l’atteggiamento, abbiamo la capacità di assumere rischi e ribaltare tante partite come fatto in questi due anni e mezzo. È una grandissima qualità che è legata ai tifosi. Ho allenato 6-7 squadre diverse, però quando la squadra è in difficoltà qui a Roma ti sostengono sempre e questo crea un clima per gli ultimi 10-15 minuti che aiuta la squadra a fare quello che fa spesso, oggi abbiamo due punti extra molto importanti per noi”.

MANCINI - “Aveva un problema fisico, prende antidolorifico ma Mancini gioca anche se gioca con una gamba sola, gli ho detto di restare lì”.

