Roma-Udinese, Mourinho: “Tre punti importanti, vogliamo Pellegrini per il derby!”

Le parole del tecnico romanista al termine della sfida di campionato che ha visto i giallorossi superare per 1-0 l'Udinese

"Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, sapevamo che emotivamente sarebbe stata una partita difficile. I primi 35’ li abbiamo controllati totalmente, sono stati i migliori minuti del campionato, abbiamo giocato, creato e segnato solo un gol, ma abbiamo controllato tutte le transizioni. Nella ripresa, l’Udinese ha reagito e abbiamo perso un po’ di controllo del match ma siamo sempre rimasti squadra, non abbiamo avuto problemi perché ci siamo uniti. Una partita difficile, ma tre punti importanti. Serve sicuramente tempo, sono concentrato nel far crescere la squadra e i giocatori a livello organizzato, lavoro molto bene con persone che sono con noi, io cerco di dare il mio contributo in base alla mia esperienza. Abbiamo bisogno di tempo e di qualcosa in più, però il tempo conta. Assenza Pellegrini? Non conosco i meccanismi del calcio italiano, però dobbiamo cercare di fare di tutto per farlo giocare. Ho tanti dubbi che quello fosse un secondo giallo, non posso dire che non giochi domenica perché non conosco i meccanismi legali del calcio italiano".