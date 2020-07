Roma-Udinese, Kolarov: “Partita fondamentale, vietato mollare. Quarto posto possibile, ma…”

“Non dobbiamo mollare, abbiamo una partita importantissima per noi”.

Sono le parole del difensore giallorosso Alaksandar Kolarov che, intervenuto nel pre-gara della sfida contro l’Udinese ai microfoni di “Sky Sport”, ha sottolinenando l’importanza del match di questa sera per la sua squadra: decisa a riscattarsi dopo il ko maturato in casa del Milan per continuare a sperare nell’obiettivo Champions.

“Ci saranno possibilità di raggiungere il quarto posto è difficile (con il successo dell’Atalanta dista ben 12 punti, ndr), ma finchè ci sarà la possibilità ci proveremo”.