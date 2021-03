Roma, Totti spara a zero: “Il calcio è cambiato, i social hanno fatto sbarellare i giocatori”

Francesco Totti spara a zero sulle nuove leve del calcio.

L’ex capitano della Roma ha ormai appeso gli scarpini al chiodo da qualche anno e non nasconde che nell’ultimo periodo si è reso conto di come sia cambiato l’atteggiamento dei calciatori. Il simbolo giallorosso, nel corso dell’intervista concessa al settimanale “Sette”, si è anche soffermato sulla vita che conduce da quando ha deciso di ritirarsi.

“Il calcio è cambiato in tutto e per tutto. Prima c’erano più giocatori tecnici, c’era più scuola anche per i fondamentali. Sono successe tante cose: prima l’arrivo dei social che ha fatto sbarellare e rendere più individualisti i calciatori, poi il campionato col Covid e senza pubblico. Il problema è più di fondo, stanno sparendo i campioni. Ora ci sono meno campioni e più giocatori costruiti. Stare senza pallone sarebbe un lutto per me. Per questo ho deciso di avviare un’attività lavorativa nel calcio. È il mio sfogo, la mia passione e nessuno potrà togliermelo”.