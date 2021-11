Roma, Totti smorza le polemiche: “Parole Cassano? Io da mo che me so’ scordato”

L'ormai ex capitano e numero dieci della Roma, Francesco Totti, ha risposto alle dichiarazioni rilasciate da Antonio Cassano

Francesco Totti la prende con filosofia! L'ex capitano della Roma nei giorni scorsi era stato in qualche modo attaccato da Antonio Cassano che aveva dichiarato: 'Non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato'.

L'ormai ex calciatore giallorosso è da sempre un idolo nella Capitale, almeno tra i tifosi romanisti, e sembra non credere troppo alle parole di Fantantonio. Nessuna polemica tra i due, come riferito dallo stesso Totti nel corso della puntata odierna de 'Le Iene' andata in onda su Italia 1.