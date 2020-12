Roma-Torino, Fonseca non ci sta: “Perché solo noi in campo giovedì? Mancini e Smalling…”

Parola a Paulo Fonseca.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma domani sera allo Stadio “Olimpico”: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni del Bologna, alla possibilità di varare il turnover in occasione della sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

“Kumbulla sta bene, non ha lesioni. Mancini è pronto per giocare, così come Smalling: vediamo chi giocherà domani. Non vorrei cambiare molto riguardo alla formazione, ma ho il problema relativo a Cristante e la situazione di Karsdorp da attenzionare particolarmente. Mirante sta meglio, ma domani giocherà ancora Pau Lopez. Turnover come in Europa League? Faremo due-tre cambi”, sono state le sue parole.

“Non capisco perché noi dobbiamo giocare di giovedì e avere meno tempo per il prossimo turno, quando tutti gli altri giocano stasera. Domani non dobbiamo pensare alla classifica, ma solo a fare bene, perché il Torino è una squadra forte, nonostante la classifica. Sarà una partita difficile con una squadra organizzata che vuole sempre giocare, tenere la palla. Dobbiamo fare il nostro meglio per vincere”, ha concluso Fonseca.