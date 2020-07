Roma, tegola per Fonseca: infortunio per Smalling, salterà le prossime due di campionato

Incubo infortuni, la Roma perde Smalling.

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca perde per infortunio il difensore britannico Chris Smalling, ormai pilastro portante del reparto difensivo giallorosso. Dopo le tre sconfitte di fila per la squadra capitolina, le buone notizie continuano a stare lontane dal club di Pallotta.

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, in vista delle prossime due gare di campionato contro Parma e Brescia, Fonseca dovrà fare a meno di Smalling per un problema agli adduttori rimediato nel match di domenica sera contro il Napoli. Lo stop del centrale di difesa dovrebbe tenerlo fuori dal campo per i prossimi 10 giorni circa, con un rientro nel rettangolo di gioco previsto per la gara contro il Verona.

Proprio la settimana scorsa, intanto, la società giallorossa ha prolungato l’accordo con il Manchester United per far rimanere il classe 1989 fino al termine del campionato ancora in corso.