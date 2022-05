Roma, Tacopina contro Mourinho: “Solo lamentele, non si guarda allo specchio da anni”

Le parole dell'attuale presidente della SPAL e, in passato, vice presidente della Roma in merito all'attuale gestione dei Friedkin e della sua opinione su José Mourinho

Secondo Tacopina - nell'intervista rilasciata ai microfoni di The Italian Football Podcast - lo Special One non sarebbe il genere di allenatore che vorrebbe alla guida del suo club. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, dure nei confronti del tecnico portoghese che ha però appena riportato la Roma in una finale europea: "Roma non è una piazza facile, le aspettative sono enormi. I Friedkin sono partiti bene, sicuramente meglio dei due anni precedenti. Spero tornino al vertice della Serie A. Mourinho? Cerco di essere politicamente corretto: non mi piace. Preferisco tutta la vita Alessio Dionisi, che è stato con me a Venezia e ora è al Sassuolo. Guardate, so che ha fatto cose fantastiche cento anni fa, ma non so quanto abbia vinto nell'ultimo decennio. E non è solo quello: so che è un buon allenatore, ma non lo apprezzo, perché è una persona che quando le cose non vanno bene dice che la squadra non è abbastanza forte o che il club non ha comprato abbastanza giocatori, o che gli arbitri vanno contro la Roma. Non si guarda mai allo specchio. Se ti chiami lo Special One, magari ogni tanto devi fare una verifica. Io non lo conosco di persona, magari è simpatico, ma semplicemente non è l'allenatore che fa per me".