Roma, spunta murales a Testaccio dedicato a Dybala: “San Paulo la Joya”

E' febbre Paulo Dybala a Roma. Il talento argentino, svincolatosi dalla Juventus all'inizio del mercato, ha scelto la compagine di Josè Mourinho per il proseguimento della sua carriera in Italia. Tifosi in festa per l'arrivo del fantasista ex Palermo, nella giornata di oggi spunta anche un murales nel quartiere di Testaccio a Roma, che recita: "San Paulo la Joya".