Roma, Spinazzola: “Trasferimento all’Inter? Forse sono scarso, di certo non sono zoppo”

Durante la passata sessione di calciomercato invernale, la trattativa più avvincente è stata senza dubbio quella dello scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano che ha coinvolto la Roma e l’Inter. Un trasferimento saltato che è poi diventato un vero e proprio caso: il club nerazzurro aveva annunciato di aver rifiutato l’affare a causa delle condizioni fisiche dell’ex terzino della Juventus, il quale alcuni giorni dopo è sceso in campo con i giallorossi dimostrando di essere in ottima salute. Infine Politano si è trasferito al Napoli affidandosi alla guida tecnica di Rino Gattuso, mentre Spinazzola è rimasto nel club capitolino giocando molte partite prima dell’arresto dei campionati a causa dell’emergenza Coronavirus.

Durante una diretta sui canali social della Roma, Spinazzola è tornato a commentare quanto accaduto, non risparmiando una frecciatina nei confronti dell’Inter: “Secondo alcuni sono scarso ma dire a un giocatore che, come me, sta giocando che è infortunato o zoppo non va bene. Solo quello. Da quella settimana sono cambiato mentalmente, prima mi sono buttato tanto giù e non è da me. Dopo quella settimana ho ritrovato me stesso. Sono onorato di far parte di questa società. Sapevo la Roma fosse una grandissima società ma in questo mese ancora di più si è rivelata una grande società. Non tutti si sono comportati così“.

Infine un commento sui modelli cui si ispira in campo: “Idoli? A sinistra Roberto Carlos, a destra Maicon o Dani Alves, sono indeciso. Non ho nominato Kolarov? Ha una qualità imbarazzante, una visione di gioco che pochi hanno. Con chi sarebbe piaciuto giocare? Ronaldo il Fenomeno, il migliore di tutti i tempi“.