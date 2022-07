Roma, Spinazzola: “Dybala giocatore incredibile, possiamo alzare l’asticella”

Le dichiarazioni rilasciate dall'esterno della Roma, Leonardo Spinazzola

"Finalmente posso fare una preparazione dall'inizio, è da tre stagioni che non mi accadeva. Mi sento bene, tranquillo di testa. E sono felice che siano arrivati giocatori importanti: alzeranno molto il livello della squadra". Lo ha detto Leonardo Spinazzola, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dall'esterno della Roma e della Nazionale italiana: dagli obiettivi della squadra allenata da José Mourinho in vista della nuova stagione, all'approdo nella Capitale di Paulo Dybala. Ma non solo...

"Un giorno ho detto: 'Fermarmi mi ha fatto crescere, ora mi sento un leone'? Quando l’ho detto mi sentivo così, subito dopo però mi sono sentito la preda del leone. In tanti potevano mollare e abbattersi, mentre io venivo dall’Europeo, il mio momento più bello a livello calcistico, poteva arrivare di tutto. Dopo l’operazione lavoravo come un matto, poi ho avuto due mesi molto difficili. Ma è il passato. Poteva arrivare anche il Real Madrid? L’interessamento di un club di quel livello può fare solo piacere. Lì sapevo di essere uno dei migliori terzini al mondo. Voglio tornare a quei livelli e sono sicuro che ce la farò. Nel mio ruolo sarò ancora un top mondiale", le sue parole.

OBIETTIVO CHAMPIONS -"Roma da Champions? Possiamo alzare l’asticella e ci riusciremo. Il gruppo lavora con il mister già da un anno, in più sono arrivati tanti “doppioni” di qualità. Con una stagione così compressa è quello che serve, altrimenti qualcosa lasci inevitabilmente per strada. Se dovessi vincere ancora con la Roma? Non lo so, ma so che dopo la vittoria dell’Europeo c’era la metà della metà della gente che ho visto il 26 maggio. Alla Juventus vincere era la normalità. Qui no, ne avevamo bisogno tutti: squadra, città, club e tifosi".

SU MOURINHO E DYBALA -"Mourinho l’anno scorso mi ha dato una grande mano, mi dava forza e tranquillità. Scherza in campo, ma vuole che si lavori sodo. Se gli dai questo, in cambio ti dà tanto. E’ una persona trasparente e diretta. E se non hai queste doti non puoi allenare squadre come Real Madrid o Chelsea, con i migliori giocatori del mondo. E soprattutto non puoi vincere ovunque. Dybala? Giocatore incredibile: può segnare o fare la giocata in qualsiasi momento. Uno che ti fa vincere le partite. E ragazzo gentile, tranquillo, uno che si applica sempre. Una grande persona", ha concluso.