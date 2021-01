Roma-Spezia, Fonseca: “Momento difficile, volevamo andare avanti in Coppa Italia. Sesto cambio? Se c’è un problema ne parleremo”

L’errore del cambio? Se c’è un problema abbiamo tempo di parlarne internamente, se c’è un problema.

Le parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ai microfoni di “Rai Sport”, dopo la sconfitta ai supplementari, agli ottavi di Coppa Italia per 4-2, contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

SOTTO DI DUE GOL DOPO POCO TEMPO – “Abbiamo avuto un avvio difficile, un rigore, poi però la squadra ha reagito, abbiamo sbagliato tanti gol, abbiamo recuperato il risultato e con 2 giocatori in meno è stato difficile. E’ un momento difficile, volevamo andare più avanti in Coppa, non posso dire niente sull’atteggiamento, dobbiamo preparare la prossima partita”.

UN PENSIERO A DZEKO E MAYORAL NEL SECONDO TEMPO – “E’ vero che abbiamo creato tante situazioni per avere un altro risultato, penso che la partita con la Lazio quando ho iniziato a giocare con 2 attaccanti la squadra non ha fatto bene. Con il sistema di oggi abbiamo creato tanto, non penso sia stato un problema di modulo oggi”.

9 GOL SUBITI IN 3 PARTITE, TROPPI PER LA TERZA IN CLASSIFICA – “Non siamo una squadra che vuole giocare da prima fase di possesso, i gol presi non sono usciti dalla fase di possesso. Non è stato un problema di costruzione questi due gol presi stasera”.