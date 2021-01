Roma-Spezia, Fonseca alla vigilia: “Mai più come nel derby, la squadra deve capire una cosa”

“Siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione”.

Parola di Paulo Fonseca. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Roma, intervenuto ai microfoni di Roma TV alla vigilia della sfida contro lo Spezia, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma martedì sera allo Stadio ‘Olimpico’ (fischio d’inizio alle ore 21.15): dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata in occasione del derby contro la Lazio, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Vincenzo Italiano.

“Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente. La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita. Quali le nostre ambizioni in questa competizione? La nostra ambizione è vincere la partita domani. Lo Spezia è una squadra molto organizzata, che gioca un calcio diverso, sempre con l’intenzione di fare gioco. È una squadra molto coraggiosa e intensa in fase difensiva. Sarà una partita difficile”, sono state le sue parole.

La vincente di Roma-Spezia affronterà nei quarti di finale di Coppa Italia il Napoli di Gennaro Gattuso.