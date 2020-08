Roma, Smalling saluta la Capitale: “Sono devastato, non vi dimenticherò mai”

Chris Smalling saluta la Capitale ad un anno dal suo approdo in giallorosso.

Domenica l’ultima partita con la Roma, lunedì l’ultimo allenamento a Trugora. Chris Smalling dà l’addio al club capitolino, un anno dopo il suo arrivo in Italia. Il prestito del difensore centrale è infatti terminato: i due club non sono riusciti a trovare un accordo per l’estensione del prestito, motivo per il quale Smalling farà ritorno al Manchester United già nelle prossime ore. Un addio particolarmente sentito dal calciatore inglese che, attraverso i social, ha voluto salutare il club con un messaggio ricco di significato.

“Sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così poco tempo è stato speciale e lo dimenticherò mai. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e allo staff buona fortuna contro il Siviglia. Daje Roma”.