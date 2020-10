Roma, Smalling: “Noi più forti dell’anno scorso, ho un obiettivo. Io capitano? Rispondo così”

“Sono convinto che la squadra sia più forte dello scorso anno”.

Parola di Chris Smalling. L’esperto difensore di proprietà della Roma, che lo scorso 5 ottobre è approdato alla corte di Paulo Fonseca a titolo definitivo dal Manchester United, ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2023. Ed è intervenuto nella giornata di oggi in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“L’anno scorso sono arrivato tardi e c’erano tanti giocatori nuovi, ma oggi siamo forti di un anno di affiatamento: credo che siamo in una posizione migliore. Le sensazioni provate all’aeroporto al mio ritorno non le avevo mai provate in vita mia, così come quando a Trigoria sono passato davanti ai trofei. Voglio aiutare questa squadra a vincere un trofeo. Io pronto a indossare la fascia? Dzeko è uno dei capitani migliori al mondo, nel calcio c’è bisogno di leader e io sono in grado di poterlo essere, magari anche migliorando il mio italiano. In questo gruppo ci sono molti leader e Dzeko è tra questi”, ha spiegato.

IL RITORNO – “Sono un calciatore, quindi avevo voglia di rivivere le soddisfazioni e le gioie della scorsa stagione con questi compagni e questo allenatore. Ovviamente poi c’era il piacere di vivere in una città come Roma. Un pacchetto completo insomma. Sono grato alla Roma per avermi acquistato dopo una trattativa lunga. Voglio ricambiare aiutando la squadra e regalando soddisfazioni ai tifosi”.

NUOVA PROPRIETA’ – “Al mio arrivo sono stato accolto in maniera splendida. A Trigoria ho incontrato Fienga e il presidente Ryan. E’ stato un piacere per me fare la conoscenza dei nuovi proprietari. Sono sempre presenti, hanno seguito i nostri allenamenti e ci fanno sentire in una famiglia. Mi è capitato poche volte vedere i proprietari dei club presenti e vicini a una squadra. Penso che questa vicinanza possa aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”, ha concluso Smalling.