Roma-Shakhtar Donetsk, Fonseca: “Buona prova, Mancini su tutti. Pedro? Un semplice malinteso”

Apoteosi giallorossa.

Europa League, Roma-Shakhtar Donetsk 3-0: gol tutti azzurri, i giallorossi prenotano i quarti

La Roma ha staccato il pass per i quarti di finale di Europa League imponendosi per tre reti a zero ai danni dello Shakhtar Donetsk. Il ritorno al gol con la maglia giallorossa per Stephan El Shaarawy è stato la ciliegina sulla torta di un match preparato a meraviglia da Paulo Fonseca. Quest’ultimo, molto soddisfatto, è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare la partita vinta dalla sua squadra. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Mi aspettavo un avversario così, sapevo che non ci avrebbero pressati alti per ripartire in contropiede, loro sono fortissimi in questo. Abbiamo aspettato il momento giusto, abbiamo abbassato il ritmo quando dovevamo farlo. Abbiamo fatto una buona prova difensiva. Mancini sta giocando tutte le partite ed è in difficoltà, ma ha continuato. Abbiamo giocatori stanchi, ma vogliono giocare tutti. È importante sentire questo spirito, questo sacrificio per la squadra. Pedro invece non ha capito quello che volevo, è successo soltanto questo”.

“Non è stata facile, li conosco molto bene. Hanno grandi valori, non hanno vinto solo con il Real, ma hanno pareggiato due volte con l’Inter. Si chiudono bene, sono forti in contropiede. Non gli abbiamo lasciato molti spazi. Questa squadra difende molto corta, l’attacco della profondità era fondamentale. In queste partite c’è una motivazione extra, sono gare differenti con un modo diverso. È importante mantenere ciò anche nel nostro campionato. Mi piace molto essere l’allenatore di questa squadra, mi piace tanto la città e i tifosi. Lo sapete che non è facile, ma l’importante è essere equilibrati. Per me è un gran piacere, sto imparando molto“, ha concluso Paulo Fonseca.