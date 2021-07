Roma, senti Spinazzola: “Ho un obiettivo. Recupero? Punto a rientrare a novembre”

Le dichiarazioni rilasciate da Leonardo Spinazzola, esterno della Roma e della Nazionale italiana, premiato a Foligno

"La medaglia degli Europei la porterò sempre con me, dovrò creare una stanza proprio per custodirla, le stampelle invece le butterò, non so ancora dove, ma le butterò". Lo ha detto Leonardo Spinazzola, il neo campione d'Europa con l'Italia, a margine della cerimonia di premiazione che l'amministrazione comunale di Foligno gli ha riservato questa mattina. L'esterno della Roma e della Nazionale azzurra ha ricevuto il gonfalone in miniatura della città.