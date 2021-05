Roma, senti Moratti: “Mourinho la persona giusta, farà bene al calcio italiano. Mi ha mandato un messaggio”

Nella giornata di ieri, il clamoroso annuncio: José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma.

L’erede di Paulo Fonseca ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2024. Lo Special One, dunque, torna ad allenare in Italia dopo la straordinaria parentesi nerazzurra culminata con il “Triplete” del 2010. Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del mondo e che ha scatenato diverse reazioni.

“José mi ha mandato un messaggio per dirmi della notizia: ‘Ci vediamo presto’ – ha rivelato Massimo Moratti, intervistato ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ -. Il ritorno di Mou mi piace proprio un sacco. Mi diverte. Ne avevamo bisogno. Se ci sono rimasto male? Per carità… Il calcio italiano avrà dei profondi e duraturi giovamenti da uno come Mourinho. La sua ironia, la sua intelligenza, le sue provocazioni, la sua presenza mediatica, le sue enormi capacità professionali. Mourinho farà bene”, sono state le sue parole.

“Con Mou abbiamo mantenuto i contatti, c’è stima, spero reciproca. Da parte mia, indiscussa. E le confiderò, io sono contento per lui. Moltissimo. Gliel’ho detto e glielo ribadirò alla prima occasione. A Roma, e mi limito a riferire quanto leggo e sento, sembra ci sia un piano concreto e serio, articolato nei prossimi anni. In questo senso Mourinho è la persona giusta. Insieme abbiamo vinto tutto, un’eventuale gelosia non ha alcun senso. Però il campionato lo dobbiamo vincere noi (l’Inter, ndr) e puntare ad avanzare in Champions”, ha concluso l’ex presidente dell’Inter.