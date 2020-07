Roma, senti Amelia: “Ogni anno sembra quello zero, serve seguire l’esempio della Lazio”

Roma in crisi.

I giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive e si trovano al quinto posto della classifica, con la Champions League ormai lontana e alle spalle l’ombra di Milan e Napoli. Questa sera gli uomini di Paulo Fonseca saranno chiamati ad una sfida ardua proprio nello scontro diretto con i partenopei. Un impegno importante per collezionare punti preziosi utili a tenere lontane le insidie.

A parlare del momento difficile che i Capitolini stanno vivendo, ai microfoni di Sky Sport, l’ex portiere Marco Amelia, che ha vestito la maglia della Roma nelle giovanili: “Ogni anno sembra sempre quello zero e dispiace per questo. A Roma si può fare calcio e lo dimostra la Lazio. L’augurio è che possa tornare a competere come le altre squadre perché in questo momento è veramente in difficoltà”.

