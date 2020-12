Roma-Sassuolo, Fonseca: “Gli episodi parlano da soli, il secondo giallo di Pedro non c’era”

Pareggio senza reti per la Roma che non riesce a scardinare la difesa del Sassuolo.

Roma-Sassuolo, De Zerbi bacchetta i suoi: “Poca voglia di vincere la partita, non sono soddisfatto”

I giallorossi soffrono l’espulsione di Pedro e rischiano addirittura di perdere la gara, devono infatti ringraziare il VAR se la rete di Haraslin viene annullata per fuorigioco. Le parole del tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, in conferenza stampa, al termine del match dell’Olimpico.

“Gli episodi parlano da soli. Io normalmente non parlo di arbitri, ma oggi è evidente. Il primo giallo di Pedro è sbagliato e la seconda situazione su Pellegrini è rosso. Capisco che l’arbitro non veda, ma non capisco perché il Var non venga usato. Non posso essere soddisfatto. Io ho parlato solo della situazione del primo giallo di Pedro. Gli ho detto che doveva arbitrare con equilibrio. Sono orgoglioso dei ragazzi contro una squadra forte come il Sassuolo abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio nonostante fossimo in dieci. Anche in difesa non abbiamo permesso praticamente nulla”.