Roma-Sampdoria, Ranieri: “Offerta prestazione maiuscola, abbiamo fatto un solo errore”

Una buona Sampdoria cede solo 1-0 alla Roma.

I blucerchiati si sono arresi alla rete messa a segno da Edin Dzeko nella ripresa. Prestazione positiva quella offerta dalla compagine guidata da Claudio Ranieri che ha parlato così nel corso del post-partita. Le dichiarazioni del tecnico romano ai microfoni di Sky Sport.

“La prestazione mi ha soddisfatto completamente, sia come singoli che come squadra: sapevamo cosa volevamo fare e a rompere gli equilibri della Roma. Non riuscivano ad avere la velocità d’esecuzione che amano, dovevamo essere più attenti solo sui contrattacchi. Mi è dispiaciuto perdere ma quando giochi contro un campione come Dzeko, inventa cose che solo lui può vedere”.