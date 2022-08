Roma, quanto entusiasmo per i Mourinho’s boys: in 150mila per le prime tre partite

La Roma di José Mourinho sta confermando l’entusiasmo del pubblico giallorosso anche in questo inizio di stagione. Il finale della scorsa annata ha affermato – oltre che il trionfo di Tirana in Conference League – che in casa...

Mediagol ⚽️

La Roma di JoséMourinho sta confermando l’entusiasmo del pubblico giallorosso anche in questo inizio di stagione. Il finale della scorsa annata ha affermato - oltre che il trionfo di Tirana in Conference League - che in casa capitolina l’affluenza di pubblico abbia rappresentato un fattore rilevante per la formazione guidata dallo Special One.

L’affluenza di pubblico che, specialmente nell’ultima parte della stagione, ha riempito l’Olimpico si è dimostrata essere elemento trainante per Pellegrini e compagni, che hanno fatto del sold out sulle tribune uno dei loro punti di forza.

Trend positivo di pubblico presente sugli spalti che, anche nelle prime uscite di questa nuova stagione, sembra riconfermarsi con numeri da capogiro. Saranno 53mila , infatti, i tifosi attesi all’Olimpico per l’amichevole in programma domenica 7 agosto contro lo Shaktar Donetsk, cifra complessiva che dovrebbe abbondantemente ripetersi per le prime due uscite interne di Serie A contro Cremonese e Monza. 150mila persone, dunque, saranno attese allo stadio Olimpico per sostenere la squadra di José Mourinho, che dopo un calciomercato acceso dal colpo Dybala spera di poter condurre un’entusiasmante stagione all’insegna di nuovi successi.