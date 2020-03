Roma, Pastore: “Terminare il campionato? Ho la mia idea. Tutto sul mio futuro”

“Per me chiudere la stagione è una cosa poco fattibile”.

Parola di Javier Pastore. Diversi sono stati i temi trattati dal fantasista della Roma, intervistato ai microfoni di ‘Radio Impacto’: dalla momentanea sospensione dei campionati di calcio a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus in Italia e non solo, al suo futuro.

Dopo un lungo periodo di eclissi calcistica, il suo talento era tornato a splendere nella Capitale, con Paulo Fonseca in panchina. El Flaco, infatti, sembrava aver ingranato la marcia giusta. Ed in occasione della sfida contro il Napoli, andata in scena lo scorso 2 novembre allo Stadio ‘Olimpico’, l’ex Palermo si era guadagnato anche una meritata standing ovation a seguito di una prestazione brillante. Tuttavia, un nuovo problema all’anca gli ha tarpato le ali. E a gennaio sembrava ad un passo dall’addio. “Io ho ancora due anni e mezzo di contratto con la Roma, quindi per il momento non penso ad un ritorno in Argentina. Se dovessi tornare lo farei solo con una buona condizione fisica e non per il mio nome. Tornerei solo per giocare nel Talleres”, sono state le sue parole.

“Se il campionato ripartirà? Serviranno almeno venti o trenta giorni per prepararsi prima di poter ripartire. Tutte le società riporteranno delle perdite, ma immagino che si cercherà di iniziare direttamente il prossimo campionato in tempo. Finire la stagione in ritardo vorrebbe voler dire spostare la prossima annata, ma ci saranno anche le Olimpiadi, l’Europeo, la Copa America. Per me riprendere da dove si è interrotto è impossibile. I club hanno fornito a tutti i calciatori gli strumenti necessari per allenarsi a casa. Inviamo tutte le informazioni al nostro staff, come peso, tempo di allenamento, esercizi fatti. Non possiamo lavorare in gruppo, ma almeno proviamo a non perdere tono muscolare per farci trovare pronti”, ha concluso.