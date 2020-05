Roma, Pastore senza filtri: “Amo la città e vorrei restare, ma il club giallorosso ha un problema…”

Javier Pastore non vuole muoversi da Roma.

Il fantasista argentino in forza ai giallorossi, nel corso di una diretta instagram con Telefenoticias, ha confessato di non voler abbandonare la Capitale e di conseguenza non ha nessuna voglia di trasferirsi in Cina o in Argentina. L’obiettivo del ‘Flaco’ è quello di terminare il proprio contratto con la Roma, l’unico scoglio potrebbe essere rappresentato dai piani della dirigenza romanista che vuole diminuire il monte ingaggi.

“Io voglio rimanere. Adesso penso solo a terminare questo campionato e poter raggiungere gli obiettivi del club. Il club non sta passando un buon periodo, ha avuto delle perdite molto importanti e quindi tutti noi non sappiamo cosa succederà. Io ho due anni di contratto, mi piacerebbe veramente terminarlo. Mi sento molto bene, mi piace tantissimo la città, il paese mi incanta. Io e la mia famiglia siamo molto felici. Vorrei restare, diverse notizie dicono il contrario e non so il perché. Sono sempre vicino al trasferimento in Cina, in Giappone, in Argentina o in Inghilterra, ogni giorno ho un nuovo club. Però la verità è che io non ho parlato con nessuno, nemmeno con il mio club che non mi ha dato nessuna informazione su una qualche offerta per partire. Argentina? Mi piacerebbe tornare, ma la cosa importante è che io stia bene e possa giocare. Altrimenti non lo so, è molto difficile questa decisione. Mi piacerebbe tornare al Talleres o all’Huracan perché sono due club che mi hanno formato e mi hanno dato la possibilità di essere qui dove sono. Questa è una cosa che ho sempre nella testa. Però io spero di poter stare bene fisicamente in questi prossimi anni, spero di non avere nessun infortunio importante che mi possa accorciare la carriera. Se è possibile tornerei, mi piacerebbe ritirarmi in Argentina con la mia gente, con i miei familiari e con i miei amici che mi possono vedere giocare sul campo”.