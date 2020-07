Roma-Parma, Fonseca: “Le sconfitte pesano come macigni, dobbiamo rialzare la testa”

Paulo Fonseca e la sfida contro il Parma.

La Roma guidata dall’allenatore portoghese dovrà affrontare i ducali dopo una serie di tre sconfitte di fila che hanno fatto infuriare e non poco i tifosi romanisti. Il tecnico lusitano, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Dobbiamo separare i momenti. Non abbiamo iniziato bene il 2020, poi abbiamo recuperato con tre vittorie consecutive e passato il turno in Europa League. Nella Roma c’è un problema sul quale stiamo lavorando. Le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà nel recuperare dopo una sconfitta. Faremo meglio rispetto a Napoli. Zaniolo? Se era con noi è perché era pronto, non può fare tutta la partita ma trenta minuti poteva giocarli. Ha giocato bene anche se non era al top della condizione fisica. Non partirà dall’inizio, non possiamo dimenticare quanto tempo è stato fermo. Dobbiamo avere attenzione. Non posso fare il paragone con le altre stagioni perché non le conosco nella loro profondità. In questa stagione abbiamo cambiato tanto e molte cose le abbiamo fatte bene. Dobbiamo tornare a fare le cose che ci riuscivano”.