Roma, Panucci: “Innamorato di questa città, Capello mi convinse subito. Cassano? Meglio non parlarne”

Christian Panucci ricorda gli anni passati tra le fila della Roma.

L’ex esterno della Roma, allenatore attualmente svincolato, nel corso della propria carriera ha anche svolto il ruolo di responsabile dell’area tecnica al Palermo dell’allora patron Maurizio Zamparini. L’ex anche di Milan e Real Madrid, ai microfoni di “Rai Radio 2”, ha parlato della sua esperienza in giallorosso e commentato le parole di Antonio Cassano in merito sul suo rapporto con Spalletti.

“Sono arrivato a Roma quasi in sordina, era l’11 settembre del 2001. Vedevo in tv l’attentato alle torri gemelle mentre facevo la valigia. Capello mi chiese in un giorno e dopo poco ero a Roma. È successo tutto all’improvviso. Io sono completamente innamorato di Roma, effettivamente c’è una pressione delle radio notevole, sanno tutti tutto, la gente è parte in causa, le radio hanno un peso notevole, si è vinto poco anche perché da altre parti ci sono squadre forti, ma la Roma, come la Lazio, rimane una squadra importante del campionato italiano. Io comunque ho vinto due Coppe Italia e una Supercoppa. Cassano? Sarebbe un discorso troppo lungo parlare di lui. Meglio lasciar stare Cassano. Preferisco non spendere parole per lui”.​