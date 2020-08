Roma, Pallotta e i consigli a Friedkin: “Spero possa imparare dai miei errori. Sullo stadio…”

Il futuro della Roma passa dalle mani di Dan Friedkin.

Dopo quasi nove anni di gestione complessiva, James Pallotta ha preso la decisione di cedere tutte le quote della Roma, che presto passerà nelle mani di Dan Friedkin, imprenditore statunitense, CEO di Gulf States Toyota Distributors, presidente e CEO della Friedkin Companies.

Siviglia-Roma, Pellegrini: “Delusione e rabbia. Friedkin deve essere la soluzione per rinascere”

Entro la fine del mese di agosto, i due imprenditori si incontreranno in un luogo ancora non noto per il closing, che segnerà il passaggio definitivo dall’era Pallotta a quella firmata Friedkin. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ormai ex presidente del club giallorosso ha comunicato ancora una volta il suo amore verso la Roma, offrendosi di dare consigli utili a quello che tra poche settimane sarà ufficialmente il nuovo proprietario.

Queste le sue dichiarazioni:

“Siete sicuri che il closing sarà a Londra? Magari lo faremo a Boston, o a Roma, o in Croazia… Olimpico? Se abbiamo utilizzato un’altra società invece che direttamente la Roma, se le due entità erano separate, è stato solo per problemi legali e finanziari. Non c’era una strategia. Dei ricavi avrebbe comunque beneficiato il club. Alcuni dei miei manager hanno parlato a Friedkin giusto pochi giorni fa. Ho offerto all’acquirente sin dallo scorso autunno la mia totale disponibilità a collaborare. Sono pronto a dare consigli, in modo che Friedkin possa imparare dai miei errori per non ripeterli. Ho sempre pensato al bene della società. Voglio che la Roma abbia successo in futuro. Chiunque sia il proprietario“.