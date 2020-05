Roma, non solo Pau Lopez: si ferma anche Perotti. I dettagli dell’infortunio

Non solo Pau Lopez.

Nuovo stop in casa Roma. Diego Perotti, infatti, nella giornata di ieri è stato costretto a fermarsi a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, ma il calciatore potrebbe non riuscire a recuperare in vista della ripresa degli allenamenti collettivi del prossimo 18 maggio. Si tratta del secondo infortunio dopo la ripresa degli allenamenti individuali a Trigoria. E del quarto nel corso della stagione 2019-2020 per l’esterno offensivo argentino.

Nei giorni scorsi, durante una seduta di allenamento, il portiere giallorosso ha subito la microfrattura del polso. “Si è infortunato ma non è nulla di grave. Pau è dispiaciuto ma rimane sempre positivo. Per fortuna può svolgere una gran parte dell’allenamento. Continuerà ad andare a Trigoria, ci vorranno due o tre settimane per il recupero”, ha dichiarato di recente l’agente dell’estremo difensore spagnolo, Albert Botines, intervenuto ai microfoni di ‘Pagine Romaniste’.