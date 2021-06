Roma, Mourinho scalpita: lo “Special One” svela la data del ritiro. Il post social

Lo Special One scalpita per l'inizio della sua nuova avventura alla Roma

Josè Mourinho , non sta nella pelle per la sua nuova esperienza in giallorosso. Lo Special One si allena correndo e affidandosi ad un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, svela, la data del raduno della sua Roma . Di seguito il messaggio social del tecnico portoghese.

Come filtrato ieri, i calciatori giallorossi si ritroveranno al Fulvio Bernardini per cominciare la preparazione, ma è probabile che non tutto il ritiro si svolga a Trigoria: non sono infatti da escludere mini-tournée e diverse amichevoli in giro per l'Europa per la nuova Roma targata "Mou".