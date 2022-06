Roma, Mourinho: “Quando cambi 4 o 5 giocatori cambia tutto. Le risorse del club…”

Stagione più che positiva per la Roma, che ha conquistato il sesto posto in campionato ma soprattutto la vittoria della Conference League. Il tecnico giallorosso, Josè Mourinho, può vantare l'ennesimo trofeo internazionale nella sua bacheca, riportando la Roma alla vittoria di una trofeo dopo quattordici anni. L'allenatore portoghese ha tenuto in questi giorni una speciale lezione in Portogallo dal titolo "Costruire una vera organizzazione collettiva per una coppa europea", in cui ha sottolineato l'importanza del rapporto con i calciatori e soffermandosi in particolare sulla situazione a Roma. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Sky Sport: