Roma, Mourinho: “La Conference è la nostra Champions. Oliveira? Mi piacerebbe…”

Josè Mourinho, tecnico della Roma, torna sulla vittoria della Conference League dei giallorossi contro il Feyenoord

Da Mourinho a Mourinho . Il tecnico portoghese, con la vittoria della Conference League con la Roma, ha riportato in Italia un trofeo internazionale dopo che l'ultima volta era stata dodici anni con l' Inter dei miracoli. Quattordici anni dopo invece la Roma torna a vincere un trofeo, precisamente dalla Supercoppa Italiana alzata nel 2008. Lo Special One ha riportato entusiasmo nella capitale, con una buona stagione in campionato ma soprattutto il percorso in Europa , culminato con la finale di Tirana vinta contro il Feyenoord . Mourinho, ospite all'Università di Lisbona, è tornato a parlare proprio del match del 25 maggio. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da romanews:

"Vittoria? Mi ha fatto sentire come forse non mi sono mai sentito. È stata la nostra Champions. Sono diventato molto meno egocentrico, diventando una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso. Il destino di Sergio Oliveira? Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid dove so che sta festeggiando il suo 30esimo compleanno. Se si tratta di acquistarlo, non so se la mia carta di credito me lo consente…E’ stato molto importante, condividiamo molti principi su come si deve lavorare nel calcio e mi ha aiutato a trasmettere questo messaggio. È stato un esempio di quello di cui avevamo bisogno. Mi piacerebbe molto se restasse ma vedremo".