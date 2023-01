Roma, Mourinho: “Non fischiate Zaniolo. Dybala? Paulo ha un profumo diverso…”

Parola a José Mourinho. Il tecnico giallorosso, al termine della vittoriosa sfida contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Mediaset, per esprimere il proprio parere sulla gara disputatasi allo stadio Olimpico. Di seguito le parole dello Special One: "Non sono più un bambino, tra poco compio 60 anni ma so che quando si dà il massimo non si è obbligati a dare di più. Quando un giocatore dà tutto, ha sempre il mio affetto. Mi è dispiaciuto sentire qualche fischio per Zaniolo: alla gente chiedo di non fischiare i miei giocatori. Pellegrini? Domani vedremo, ma c'è qualche problema. Volevo fare di tutto per non andare ai supplementari. Stasera c'è stato lavoro di squadra e un controllo collettivo della gara, i tre difensori ci hanno dato grande sicurezza: Dybala, però, è un'altra cosa, ha un profumo diverso".