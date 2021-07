Roma, Mourinho: “Colpito dal progetto, serve lavorare. Non sono qui in vacanza”

Le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza di presentazione di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma

José Mourinho si presenta.

Giornata di presentazione in casa Roma con José Mourinho che, terminata la sua quarantena, ha parlato ai microfoni della stampa presente alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio per la prima uscita ufficiale in grande stile da nuovo allenatore capitolino.

"Voglio ringraziare i tifosi - ha detto lo Special One - il mio arrivo a Roma è stato eccezionale. Non ho ancora fatto nulla per meritarmi questo, mi sono sentito subito in debito perché l'accoglienza è stata davvero emozionante. Ringrazio per questo i tifosi, poi anche la Roma per la fiducia. Questa accoglienza mi ha colpito veramente. Sono qui perché sono vicino alla Statua di Marco Aurelio, nulla viene dal nulla e nulla ritorna nel nulla. Questo ha un significato molto simile a quello che ho sentito quando ho parlato col club. Mi ha colpito quello che vogliono dal club, quello che è il progetto chiaro, il non dimenticare mai il passato fantastico di questo club e il costruire il futuro. Il tempo nel calcio non esiste, ma in questo caso sì ed esiste in un modo fondamentale: la proprietà non vuole successo oggi, ma domani con una situazione sostenibile. La proprietà vuol fare qualcosa con passione e questa è la ragione principale che mi ha portato qui. Ora è tempo di lavorare, insieme ai miei, ovvero tutti coloro che lavoreranno con me e con la Roma. Questa città è stato uno dei motivi nel vedermi qui? Rispondo di no. E' una città importante, ma non sono qua in vacanza o per turismo. Sono qua per lavorare".

Su come verrà plasmata la Roma: "La prima cosa è conoscere il gruppo, non posso cambiare niente se non conosco quello che ho a disposizione. Ci sono dei principi che non sono negoziabili. Oggi è il primo giorno di allenamento, i giocatori dovranno capire subito il mio modo di lavorare che è semplice: chi o cosa non è al 100% non va bene. Dal momento che sono arrivato, ho fatto una quarantena che mi ha permesso di vivere all'interno del centro di allenamento. Ho parlato con le persone, ho visto grande gioia nel poter lavorare insieme. Queste sono sensazioni buone, ho provato un grande feeling".

Sulla sua influenza sul mercato: "Io non ho parlato con nessun giocatore, assolutamente. Parlo con Tiago, con la proprietà, con i dipendenti del club. Ma mai con i giocatori".

Sul calcio italiano e sul suo passato in Serie A: "La prossima sfida è sempre quella più importante e questa lo è. Parlando del calcio italiano, magari parleremo della vincente dell'Europeo... Sono tutti o quasi giocatori che giocano in Serie A. E se all'estero non è visto come campionato principale è responsabilità nostra, vuol dire che dobbiamo fare di più. Io lavoro per la Roma e mi interessa la Roma, ma se tutti insieme possiamo dare qualcosa in più dobbiamo farlo. Non possiamo, dobbiamo. Se gli anni non ci rendono professionisti migliori significa che qualcosa non sta funzionando. Sono più maturo, ma il dna non cambia. Io sono quello che sono nel bene e nel male".

Sugli obiettivi per la Roma di Mourinho: "Lavorare, seminare e aspettare il tempo per raccogliere i frutti. Ho un contratto triennale, ovviamente sarà la società a decidere il futuro ma ho firmato 3 anni. Qua non si vince da tanti anni, serve capire perché la squadra è arrivata a 29 punti dalla vetta. Devo chiedermelo e devo trovare le risposte, il club e i dirigenti sanno che c'è molto lavoro da fare ma vogliamo arrivare a dei titoli. Vincere immediatamente normalmente non succede, anche se nel calcio mai dire mai".