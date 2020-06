Roma, Mkhitaryan: “Vorrei restare a lungo, adesso la palla passa all’Arsenal”

Henrikh Mkhitaryan ha un sogno nel cassetto.

L’attaccante armeno in forza alla Roma spera di poter continuare la propria carriera con la maglia giallorossa, come ha confessato nel corso di un’intervista concessa a “All the US Soccer News”. Le dichiarazioni dell’ex calciatore dell’Arsenal.

“Ho sempre sognato di imparare l’italiano o lo spagnolo. Ho avuto l’opportunità di imparare l’italiano e dopo tre mesi ho fatto la prima intervista. Ero molto motivato nell’imparare questa lingua, ho fatto il meglio per apprenderla. Non so quanto resterò qui, mi piace Roma come città, mi piace la Roma come squadra e spero di restare a lungo, ma non sta a me decidere. Io faccio il mio meglio, cerco di imparare ancora di più l’italiano e vediamo cosa succederà. Certamente e non solo la prossima stagione, vorrei restare per i prossimi anni. Però ho un contratto con l’Arsenal, non sta a me decidere, ma ai club che devono trovare un accordo. Penso ad allenarmi e giocare bene, non vedo l’ora di sapere cosa succederà ovviamente. Se non resterò a Roma tornerò all’Arsenal senza lamentarmi, il calcio cambia in fretta e devi essere pronto a giocare dovunque ti trovi. Se non sarà alla Roma tornerò all’Arsenal, altrimenti resterò qui”.