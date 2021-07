Roma, Mkhitaryan sfida tutti: “Per lo scudetto ci siamo anche noi!”

Parole dell'attaccante armeno della Roma a poco meno di un mese dall'avvio della nuova stagione

Henrikh Mkhitaryan si proietta la prossima stagione di campionato che vedrà la Roma come una delle papabili concorrenti per la vittoria dello scudetto. Dalle parole del calciatore armeno, rilasciate all'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", si evince la voglia di stupire con Mourinho in panchina.