Roma, Mkhitaryan: “Per lo Scudetto ci siamo anche noi! Rinnovo? Mai avuto dubbi”

Il fantasista armeno ha fatto il punto in vista della nuova stagione che attende lui e tutta la compagine giallorossa. Dall'obiettivo Scudetto fino alla sua permanenza nella Capitale. Un Mkhitaryan a 360° e a tinte giallorosse

Queste le parole di Henrikh Mkhitaryan , attaccante della Roma intervenuto in merito alla stagione che verrà. Il fantasista armeno è stato per diverse settimane - specialmente in seguito all'approdo di Josè Mourinho sulla panchina capitolina - al centro di numerose voci di calciomercato che lo avrebbero visto lontano del prossimo futuro giallorosso. l'ex Manchester United ha invece garantito la sua ferma permanenza alla società del patron Friedkin , confermando il suo bagaglio tecnico e di esperienza internazionale a servizio del club della Capitale. In un'intervista esclusiva concessa ai microfoni de Il Corriere dello Sport, il classe '89 ha detto la sua proprio in merito alla sua permanenza in quel di Trigoria e rispetto alla Serie A che verrà, analizzando obiettivi e punti di forza della Roma versione Mourinho .

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Non ho avuto dubbi sulla mia permanenza, ma volevo avere la testa fresca per prendere la decisione migliore per me. Avevo avuto delle offerte, in Italia e all’estero, ma la decisione più giusta è stata quella di restare alla Roma. Serie A? Sarà un campionato molto equilibrato, ci sono diverse squadre attrezzate per vincere. E' difficile per tutti. Noi abbiamo una buona squadra, sappiamo dove vogliamo arrivare, chi punta allo scudetto deve fare i conti con la Roma. Quando giochiamo una competizione, qualsiasi essa via, l’obiettivo per me è sempre quello di vincere".