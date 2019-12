Roma, mistero Pastore: nuovo oblio per il Flaco, rientrerà nel 2020. Adesso il suo futuro…

Dopo un lungo periodo di eclissi calcistica, il suo talento era tornato a splendere.

Stiamo parlando di Javier Pastore. Trasferitosi in quel di Palermo nell’estate del 2009, El Flaco si è presto consacrato in maglia rosanero come uno dei maggiori talenti di prospettiva del panorama calcistico internazionale. Un biennio di magie e numeri che non sono certamente passati inosservati agli occhi delle big italiane ed europee. Dunque, il passaggio al Paris Saint-Germain per una cifra record. Un’avventura, quella in Ligue 1, durata ben nove anni, caratterizzata da diversi alti e bassi a causa di alcuni problemi fisici ed incomprensioni con i vari tecnici.

Poi, l’arrivo nella Capitale, dove ha faticato non poco a conquistare una maglia da titolare. Ma con l’approdo di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa, Pastore sembrava aver ingranato finalmente la marcia giusta. In occasione della sfida contro il Napoli andata in scena lo scorso 2 novembre all’Olimpico, l’ex Palermo si era guadagnato anche una meritata standing ovation a seguito di una prestazione brillante.

Ma adesso, che fine ha fatto Javier Pastore? Il fantasista argentino non vede il campo dallo scorso 10 novembre. Un vero e proprio calvario. La Roma, infatti, ha comunicato ufficialmente che il ragazzo soffre di un problema all’anca. “Ha subito una contusione all’anca”, aveva dichiarato Fonseca poco meno di un mese fa. E da quel giorno il calciatore non si è più allenato costantemente. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il classe 1989 tornerà a disposizione del coach portoghese solo nel 2020. “Questo alimenta dubbi a fronte dei quali resta comunque la diagnosi uscita da Trigoria dove si è sempre parlato di fatto traumatico e non muscolare”, si legge.

E in questa condizione il suo stipendio potrebbe diventare un peso per la società di James Pallotta. Per questo motivo, la Roma starebbe riflettendo sul futuro di Pastore. Ma il mercato, al momento, per lui tace.