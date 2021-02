Roma-Milan, Fonseca: “Stecchiamo con le big, difficile arrivare in Champions così. Arbitraggio? Non mi è piaciuto

Le parole del tecnico giallorosso, dopo il triplice fischio del match dell’“Olimpico”.

Il match dell’“Olimpico”, Roma–Milan, ha chiuso il quadro della ventiquattresima giornata di Serie A di questo weekend. Al termine della sfida, il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni del format “Sky Sport” per analizzare la sconfitta per 2-1 contro la compagine rossonera, allenata dal tecnico Stefano Pioli. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore portoghese.

SCONTRI DIRETTI STECCATI – “Siamo entrati male, principalmente perché le situazioni che il Milan che ha creato sono nate da nostre palle perse. Eravamo passivi e non siamo entrati bene: contro una squadra come il Milan diventa difficile recuperare. Poi abbiamo giocato il nostro calcio e abbiamo creato occasioni, ma sono mancati i primi venti minuti”.

L’ARBITRAGGIO – “Non voglio parlarne. È facile in questi momenti trovare delle scuse: non mi è piaciuto, ma non voglio trovarne”.

IL SECONDO GOL DEL MILAN – “Pau Lopez non aveva pressione, poteva giocare su Fazio o in avanti. È difficile da spiegare, poi per Mancini era difficile fare meglio. Il demerito è nostro, quando abbiamo dei cali così contro grandi squadre è difficile recuperare”.

L’ANALISI – “Sono due situazioni distinte. Quando siamo entrati la squadra ha perso tante palle in uscita, e ha permesso al Milan di uscire veloce in contropiede. Hanno recuperato palloni vicino alla nostra area. Poi abbiamo avuto grande passività in difesa. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, è normale concedere qualcosa in più. Ma nel primo tempo non abbiamo fatto bene nella prima fase della costruzione. Sappiamo che quando recupera palla il Milan è molto veloce a uscire. Non possiamo sbagliare in quelle occasioni”.

ERRORI… QUESTIONE DI DETTAGLI – “Io non ho parlato di errori individuali: quando sbagliamo, sbagliamo tutti. Non si tratta solo di errori individuali, sono anche errori di organizzazione. Nella prima fase di costruzione non abbiamo fatto bene, penso sia stato questo. Manca sempre qualche dettaglio contro le grandi squadre, non possiamo nasconderci da questo. Sono questioni di dettagli”.

3 PUNTI MANCATI PER LA CHAMPIONS – “L’importante è fare punti per arrivare. Se non vinciamo contro queste squadre sarà difficile arrivare in Champions. La squadra deve reagire”