Roma-Milan, Cristante: “A noi manca un rigore, il Var se c’è va usato. La diversità di atteggiamento da fastidio”

Le parole del centrocampista della Roma, Bryan Cristante.

Al termine del match perso contro il Milan, il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, mostra la propria delusione dopo la sconfitta interna per 2-1, recriminando sull’arbitraggio ai microfoni di “Sky Sport “. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista giallorosso.

SE IL VAR C’E’ DEVE ESSERE UTILIZZATO – “Il nostro penso si veda sia rigore. Possono esserci episodi da una parte e dall’altra, ma se c’è il VAR bisogna andare a vedere, com’è stato per il Milan”.

L’ANALISI SULL’APPROCCIO INIZIALE – “Siamo partiti male, non ci sono scuse. Poi l’abbiamo ripresa bene, ma saremmo dovuti partire meglio, più concentrati e cattivi”.

Quando non tenete in mano la partita perdete un po’ di compattezza. – “Qualcosa sbagliamo contro le grandi, anche se non sempre abbiamo fatto brutte partite, come con l’Atalanta e la Lazio. Nel secondo tempo l’avevamo messa bene, poi ci siamo fatti gol da soli e diventa difficile recuperarla”.