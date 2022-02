Roma, Maurizio Costanzo si dimette da capo della comunicazione: il motivo

Il noto giornalista e conduttore televisivo da giugno era il nuovo responsabile della comunicazione: le sue parole

Maurizio Costanzo ha scelto di dimettersi da responsabile della comunicazione della Roma . Il noto giornalista e conduttore televisivo, che la scorsa estate era entrato a far parte del club giallorosso come consulente esterno, ha annunciato il suo addio. "Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma", ha detto ai microfoni del "Corriere dello Sport".

"Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione", aveva spiegato lo stesso Costanzo a giugno 2021, ufficializzando il suo nuovo ruolo.

"Un po’ ovviamente mi dispiace, sono da sempre tifoso giallorosso e speravo di poter dare il mio contributo. Ma così non è stato - ha dichiarato, invece, a "La Gazzetta dello Sport" -. Non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi. Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dalla questione stadi non è stato possibile e ho deciso di lasciare. C'entra anche Mourinho? Assolutamente no, questo voglio che sia chiaro, scrivetelo. Io sono assolutamente pro Mou. Il rimpianto più grande? Beh se mi volto indietro e osservo com’è andata ne ho diversi. Ma io sono un ottimista, quindi preferisco guardare verso il futuro. Restando sempre tifoso giallorosso", ha concluso.