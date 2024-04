Roma, malore Ndicka: notte tranquilla, nuovi esami ok. A breve sarà dimesso

Momenti di paura nel corso della sfida tra Udinese e Roma. Al minuto 71, il difensore giallorosso Evan Ndicka ha accusato un malore e si è accasciato in campo. L'ivoriano è stato soccorso dai compagni, immediato l'intervento dello staff medico con il defibrillatore, mai usato: Ndicka ha fatto capire di aver sentito una fitta al petto. Trasportato in ospedale, il giocatore è sotto sottoposto ad ulteriori esami ed è rimasto sotto osservazione per tutta la notte.

Gli accertamenti hanno confermato che non si è trattato d'infarto. I controlli, dunque, non sono stati soltanto di natura cardiologica al fine di comprendere le cause che hanno provocato il malore. Poco prima di accasciarsi in campo, infatti, il difensore aveva subito un colpo al petto che potrebbe aver influito. Intanto - secondo Gazzetta.it - gli esami effettuati nella mattinata di oggi hanno dato esito positivo, dunque potrebbe arrivare presto il via libera per le dimissioni, con Ndicka che potrà far ritorno nella Capitale.