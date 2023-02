Roma: l’incognita Mourinho, l’ombra del Chelsea e l’addio di Zaniolo. Il punto

L'addio di Zaniolo ed alcune incomprensioni riguardanti la rosa ed il calciomercato giallorosso, potrebbero ledere parecchio il rapporto tra José Mourinho e la Roma. Da una parte un tecnico vincente, ambizioso ed alla ricerca del massimo livello. Di sicuro lo Special One, nella sua visione vede la squadra capitolina come un top club europeo. La realtà è un altra. Il club di proprietà dei Friedkin non può ritenersi una potenzia mondiale sportiva, ma ha comunque sufficienti disponibilità economiche per allestire un undici di titolari, competitivo per ambire ad un posto tra i primi quattro posti in Serie A, che garantirebbe comunque l'accesso diretto ai gironi della successiva Champions League.