Roma, l’ex Walter Sabatini: “Pinto dirigente giallorosso? Ho la mia idea. Strootman ok, con lui poteva essere scudetto”

Walter Sabatini torna a parlare della Roma.

L’ex direttore sportivo dei giallorossi, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport 24, ha detto la sua in merito all’approdo nella Capitale di Tiago Pinto in veste di nuovo direttore sportivo. Il dirigente ha anche parlato del ritorno in Serie A di Kevin Strootman come nuovo calciatore del Genoa.

“Pinto si troverà a lavorare in un ambiente molto complicato, è un dirigente giovane e di talento con un’esperienza importante al Benfica, ci sono tutte le carte in regola per fare bene. Riguardo a Strootman, sono felice che sia tornato in Italia. Senza infortuni sarebbe stato uno dei centrocampisti più forti del mondo e quell’anno con Garcia in panchina con lui in campo magari avremmo potuto vincere lo scudetto”.

