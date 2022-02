Roma, l’ex Sabatini: “Mourinho teatrante di successo. Non so se vivo o sogno…”

Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo di Palermo, Inter e Roma tra le tante, Walter Sabatini, sulla stagione di Mourinho in giallorosso

" Mourinho è un teatrante di successo , io invece voglio fare il calcio vero. Lui potrà rispondere che ha vinto tutto e io niente. Avrebbe ragione, ma non cambio la mia risposta. La considero un’annata interlocutoria. Roma è una realtà speciale. Va studiata, capita. Ora che l’ha fatto, Mourinho proverà a fare meglio, non certo con giocatori come Oliveira. Lui va bene per un certo tipo di squadra, un certo contesto, un certo tipo di obiettivo".

Chiosa finale sulla malattia ai polmoni e il coma: "Molti ci giocano sopra. Qualcuno ha detto di me che sono un morto che cammina. A volte non capisco bene se sto vivendo o sognando. Non è male. Qual è il senso della vita? L’onestà e il far felici gli altri. Nel caso mio anche l’esistenza di Santiago, mio figlio. Lui ha dato un senso alla mia vita. L’unica persona che voglio abbracciare e toccare. Quando è nato scricciolo settimino, me lo mettevo sul petto per farlo addormentare. Si addormentava ascoltando il rumore del mio corpo, i polmoni che graffiavano e il cuore che batteva".