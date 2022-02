Roma. l’ex Porto Jorge Costa: “Mourinho l’uomo giusto, la carriera parla per lui”

Le dichiarazioni di Jorge Costa, ex calciatore del Porto, a proposito di Mourinho e della attuale situazione con la Roma del connazionale

La Roma di Josè Mourinho non vive un buon momento in Serie A , i giallorossi sono reduci da due pareggi di fila e attualmente si trovano fuori dalla zona Europa. Tale situazione ha determinato non poche critiche verso il tecnico portoghese, su questo è intervenuto Jorge Costa , ex calciatore del Porto , che prende le difese di Mourinho in un'intervista concessa al Corriere dello Sport:

"Critiche a Mourinho? Le capisco poco. Ma chi lo critica un giorno si ricrederà. Dategli tempo e vi accorgerete cosa può fare. José è l’uomo giusto per qualunque squadra. Lo conosco bene, è ancora il miglior allenatore del mondo. E ne ho avuti tanti di bravi, da Queiroz a Bobby Robson. Pensate che il Porto nel 2003 fosse una squadra di alto livello? In due anni José ci fece vincere Europa League e Champions, valorizzando un gruppo di ragazzi che aveva qualità ma non esperienza internazionale. Vedo similitudini con il percorso che sta cominciando a Roma. Se ha accettato la sfida della Roma, vuol dire che piano piano riuscirà a ottenere risultati anche lì. Quando non si sentirà più all’altezza di un ruolo importante, sarà José il primo a farsi da parte. Bisogna seguirlo. La mentalità vincente non è una medicina che trovi in farmacia. Si costruisce un passo alla volta. Non devo essere io a spiegarvi chi è Mourinho: la sua carriera e le sue vittorie parlano per lui"