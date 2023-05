Roma-Leverkusen, probabili formazioni: Dybala in panchina, Mou con Belotti-Abraham

La Roma di Mourinho affronta il Bayern Leverkusen nel match valido per l'andata della semifinale di Europa League. Dybala in panchina? Probabili formazioni e alternative per il tecnico portoghese.

Quasi tutto pronto per Roma-Bayern Leverkusen. La semifinale di Europa League è in programma questa sera alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico. Uno snodo chiave della stagione giallorossa con Mourinho che crede fortemente nella vittoria del secondo titolo europeo dopo il trionfo dello scorso anno in Conference League. In contemporanea, nell'altra semifinale, la Juventus di Allegri affronterà il Siviglia.

La squadra guidata dal tecnico portoghese ha conquistato il pass per le semifinali dopo avere superato il Feyenoord ai quarti di finale. In Serie A la Roma non vince dallo scorso 16 aprile e ha perso terreno nella corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Cinque i punti di distacco dall'Inter quarta in classifica con Dybala e compagni che hanno perso proprio contro i nerazzurri nell'ultimo turno di campionato. Ecco perché l'Europa League è l'obiettivo prioritario della squadra di Mourinho che potrebbe così accedere di diritto alla prossima edizione della massima competizione europea.

Il Bayern Leverkusen sulla strada che separa la Roma dalla finale di Budapest. La formazione tedesca è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Colonia. I ragazzi di Xabi Alonso ricoprono la sesta posizione in Bundesliga con un piazzamento Champions distante otto lunghezze. In Europa LeagueWirtz e compagni hanno staccato il pass per la semifinale dopo aver superato nel doppio confronto il Royale Union.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-BAYERN LEVERKUSEN — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Pellegrini, Matic, Bove, Spinazzola; Belotti, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Tahirovic, Zalewski, Camara, Wijnaldum, Volpato, Dybala. Indisponibili: El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Koussounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapié; Diaby, Adli, Wirtz. Allenatore: Xabi Alonso.

A disposizione: Pentz, Lomb, Sinkgraven, Bakker, Mensah, Amiri, Demirbay, Azmoun, Hlozek. Indisponibili: Bellarabi, Lunev, Schick. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra). Assistenti: Burt e Betts (Inghilterra). Quarto uomo: Pawson (Inghilterra). Var: Attwell (Inghilterra). Avar: Kavanagh (Inghilterra).

DOVE VEDERE IN TV ROMA-BAYERN LEVERKUSEN — La partita tra Roma e Bayer Leverkusen, andata della semifinale di Europa League, è in programma alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN, Sky Sport Football (203), Sky Go, Now e, inoltre, sarà disponibile in chiaro su Tv8.