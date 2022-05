Roma-Leicester, probabili formazioni: Mou con Abraham, Rodgers punta su Vardy

La Roma di José Mourinho affronta il Leicester nel ritorno della semifinale di Conference League. Probabili formazioni e dove vedere il match in tv

La partita più importante della stagione per la Roma di José Mourinho. Una gara da dentro o fuori, da disputare in uno stadio Olimpico gremito di tifosi giallorossi in ogni ordine di posto. Sulla strada della compagine capitolina il Leicester di Rodgers. In palio la finale di Conference League in cui la vincente affronterà una tra Marsiglia e Feyenoord. Si riparte dall'uno a uno dell'andata in cui nella splendida cornice del Leicester City Stadium i giallorossi si erano portati in vantaggio al minuto 15' grazie al gol del capitano LorenzoPellegrini. La banda di Mourinho ha poi subito la controffensiva targata Vardy e compagni che al minuto 67' hanno agguantato il pareggio a causa di uno sfortunato autogol di Gianluca Mancini.

Conquistare la la finalissima di Tirana - in programma il prossimo 25 maggio - è un obiettivo della Roma che in campionato non trova i tre punti dallo scorso dieci aprile e ha perso un pò di terreno in chiave Europa. Zaniolo e compagni sono comunque ancora in lizza per staccare il pass per la fase a gironi della prossima Europa League, mentre ormai è matematicamente sfumato il sogno Champions League con Milan, Inter, Napoli e Juventus che disputeranno la prossima massima competizione europea nella seguente stagione agonistica.

La Roma, dopo aver fallito l'obiettivo in Champions League nel 2017-18 contro il Liverpool e in Europa League la scorsa stagione contro il Manchester United, stavolta vuole spingersi avanti e tornare a giocare una finale europea che manca dal 1991, quando i giallorossi persero nella sfida tutta italiana contro l'Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Fofana, Justin; Tielemans; Lookman, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers.

A disposizione: Ward, Vestergaard, Castagne, Thomas, Amartey, Soyuncu, Albrighton, Choudhoury, Soumaré, Ayoze Perez, Daka, Iheanacho.

ARBITRO: Jovanovic (Ser).

GUARDALINEE: Stojkovic e Mihajlovic (Ser).

IV UOMO: Grinfeeld (Isr).

VAR: Dankert (Ger).

AVAR: Fritz (Ger).

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, DAZN e in chiaro su Tv 8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.