Roma-Leicester 1-0: testa Abraham, cuore Mourinho, anima Olimpico. Finale giallorossa

Basta il gol di Tammy Abraham a José Mourinho e alla sua Roma per battere il Leicester e accedere alla finale di Conference League

La Roma batte il Leicester e approda alla finale di Tirana . Una partita giocata sull'onda di un Olimpico sold out, sulla scia di notti europee che Roma e la Roma non vedevano l'ora di tornare a vivere. È la formazione di José Mourinho a spuntarla su quella di Brendan Rodgers , con il colpo di testa di Tammy Abraham che sigla il definitivo successo giallorosso dopo l'1-1 della gara d'andata.

Primo tempo che vede un sostanziale dominio giallorosso, con gli uomini di Mourinho che partono forte e fanno paura alla retroguardia guidata da Schmeichel specialmente sui calci piazzati. È proprio su un calcio d'angolo, infatti, che la Roma trova il vantaggio grazie a Tammy Abraham , al suo venticinquesimo centro stagionale e nono in Conference League . Sono i giallorossi - come accaduto anche nel primo tempo del King Power Stadium - a tenere il ritmo della gara, concedendo solo qualche offensiva sporadica al Leicester che si dimostra però squadra potenzialmente cinica e rapida a sfruttare ogni singolo spazio che il terzetto difensivo romanista concede.

Nella ripresa è una Roma più bassa, stanca ma reattiva a difendersi dalle offensive delle Foxes. Fondamentale, in questa fase di gara, l'attacco alla profondità di Abraham e Zaniolo, che tengono lunghi i giallorossi e non consentono - nonostante le occasioni - al Leicester di affollare la loro metà campo. Un Mourinho motivatore, sempre presente, con testa e voce, sulla partita dei suoi, per poi lasciargli spazio nell'immediato post gara con tutti i festeggiamenti di rito trascinati da un Olimpico passionale e colmo di supporters appassionati.