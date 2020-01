Roma, le prime parole di Carles Perez: “Barcellona club importante, ecco perchè ho scelto i giallorossi”

La Roma ha ufficializzato l’arrivo in giallorosso di Carles Perez.

Il club giallorosso ha deciso di puntare sul talento scuola Barcellona che arriva nella Capitale con la formula del prestito oneroso (1 milione) più obbligo di riscatto fissato a 11 milioni ed eventuali altri 4,5 legati ai bonus. L’esterno mancino ha firmato un contratto fino al giugno del 2024 e indosserà la maglia numero 31, di seguito le prime parole del calciatore ai canali ufficiali del club giallorosso.

“So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma. Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con in compagni”.

